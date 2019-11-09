وذكرت دار مزادات شيفينز في كمبردج على حسابها بموقع تويتر إن حوالي 170 قطعة عرضت للبيع، منها مجوهرات وأحذية، مضيفة أن المزاد جمع زهاء 350 ألف جنيه إسترليني (448245 دولارا) "متجاوزا كل التوقعات".

وأضافت "شهد المزاد منافسة قوية على كل المعروضات ويسرنا تحقيق هذا المبلغ".

وبيعت ثلاث جوائز (إم.تي.في) الموسيقية كان كيث فلينت قد حصل عليها أواخر التسعينيات، وذلك مقابل 16 ألف جنيه إسترليني وجلب سرير من البلوط والصلب قيل إنه شارك في تصميمه 8500 جنيه.

ومن أشهر أغاني فلينت (فايرستارتر) و(بريذ) في التسعينيات.

وقد اشتهر بمساحيق العين وتلوين الشعر وقصاته المميزة.

وتوفي فلينت في مارس، وخلص تحقيق في مايو إلى أن الوفاة ناجمة عن الشنق وتعاطي المخدرات لكن لم تظهر أدلة كافية تقطع بانتحاره.