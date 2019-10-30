وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الشرطة في مدينة روستوك الألمانية رصدت حادثا غير مألوف وقع في أعقاب تشييع جنازة.

وذكرت "بعد الدفن، ذهب المشيعون إلى مطعم لتناول الكعك، كما هو متعارف عليه في البلاد، لكن بعد ذلك، عانى 13 شخصا من الغثيان والدوار وكانوا بحاجة إلى علاج طبي".

وكشف تحقيق للشرطة أن موظفة المطعم أخرجت من الثلاجة "الكعك الخطأ"، التي حضرتها ابنتها البالغة من العمر 18 عاما، لمناسبة مختلفة.

وقالت الشرطة إن الشابة تخضع حاليا للتحقيق، حيث أن الكعك كان به مواد مخدرة.

ووقع الحادث في أغسطس، ولكن لم يتم كشف تفاصيله آنذاك احتراما للمشيعين.