وقال غييرمو ميراندا: "نجحنا في اكتشاف هذا النوع من الأشجار الذي كان مستوطنا في حقبة الإنكا ويسمى (أويانتا).. وسيكون لهذا الاكتشاف أهمية كبيرة في العمل على صعيد التاريخ والآثار".

وجاء كلامه عندما كان في منطقة كوثكو في جبال الأنديز، حيث حصل الاكتشاف. وتقع مدينة كوثكو في جنوب شرقي البيرو، وكانت عاصمة إمبراطورية الإنكا سابقا. وقد يصل طول هذه الشجرة وهي من عائلة اللويزيات إلى 25 مترا.

وتضم هذه العائلة أشجارا وشجيرات ونباتا عشبيا ونباتا متسلقا ينتج زيوتا عطرية. وهي منتشرة جدا في العالم، لا سيما المناطق المدارية والمعتدلة، وهي مقاومة للأجواء القاحلة.

ويقال أن الإنكا كانوا يستخدمون أوراق الشجرة وجذعها لصنع أدوات وبعض العلاجات.

وكانت بداية حضارة الإنكا في حوالي سنة 1100 ميلادي، واستمرت حتى الغزو الإسباني عام 1532 ميلادي، وهي إمبراطورية قديمة بنتها شعوب من الهنود في منطقة أميركا الجنوبية.