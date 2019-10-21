وأظهرت اللقطات التي صورت في مدينة نيو أورلينز، تهاوي الرافعتين بعد تفجير قنابل أعلاهما ووسطهما، بحسب "رويترز".

واضطرت السلطات إلى إخلاء السكان في الجوار قبيل عملية التفجير التي تمت تحت السيطرة.

وتجمع مواطنون أميركيون على مسافة بعيدة من مكان التفجير، ووثقوه بكاميرات هواتفهم الذكية، وفقما أظهرت لقطات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

والأسبوع الماضي، انهار مبنى فندق "هارد رووك" الذي كان قيد الإنشاء بشكل جزئي، مما أدى إلى مقتل 3 عمال.

وقال لاتويا كانتريل رئيسة بلدية نيو أورلينز، إن المدينة أصبحت "أكثر أمانا" بعد تدمير الرافعتين، مقارنة الأيام الثمانية الماضية التي أعقبت انهيار مبنى الفندق.

وتضررت الرافعتان بشكل كبير جراء الانهيار الذي أصاب المبنى، لذا أصبح ضروريا إزالتهما، وفق السلطات الأميركية.