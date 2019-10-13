وخلال المعرض تجاوزت مبيعات الصقور حاجز 3 ملايين ريال، وسجلت المبيعات في اليوم الأول أكثر من مليوني ريال، فيما تجاوزت في اليوم الثاني حاجز المليون ريال لتتخطى 3 ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المتبقية من المعرض الذي يختتم الثلاثاء المقبل.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.

كما أتاح معرض الصقور والصيد السعودي للزوار فرصة ممارسة هواية الرماية، سواءً بالسهام والقوس أو بالبندقية الهوائية، من خلال ركنين خاصين لهما.

ويضم ميدان الرماية بالبندقية مسارين، وميدان السهام 4 مسارات، بإشراف وتدريب مجموعة منتخبة من المدربين.

ويهدف المعرض، من إقامة ميادين الرماية إلى تثقيف الشباب والشابات بأهمية الأسلحة القديمة، خصوصًا الرماية.

ويحتوي المعرض الذي انطلقت فعالياته الجمعة، وحظي بإقبال كثيف من المهتمين في مجال الصقور، على عدد كبير من الفعاليات التراثية ‏والثقافية المتميزة، بما في ذلك ورش العمل التدريبية والمحاضرات ‏والندوات التثقيفية، ومراسم الطفل، وغيرها من الفعاليات التي يحتضنها ‏عبر أكثر من (30) قسمًا متخصصًا في مجالي التراث والثقافة.