وتعرض القارب الذي كان يحمل المهربين مع 1200 كيلوغراما من الكوكايين قبالة سواحل كولومبيا، للغرق، لكن الثلاثة نجحوا في البقاء طافين فوق سطح الماء.

واستخدم المهربون عبوات الكوكايين التي طفت على سطح الماء في المحيط الهادئ كأطواق نجاة، مستغلين أنها كانت خفيفة ولم تغرق، وذلك لمدة بلغت نحو 3 ساعات.

لكن الرياح أتت بما لم تشته سفن المهربين، حيث عثرت عليهم قوات الجيش الكولومبي على بعد نحو 45 كيلومترا من مدينة توماكو الساحلية، متعلقين بشحنتهم.

وتظهر صور فيديو التقطها الجنود، المهربين الثلاثة وهم بين عبوات الكوكايين المغلفة في عرض المحيط.

وألقى الجنود أطواق النجاة للجنود وسحبوهم على متن قاربهم العسكري، حيث تم تقديمهم للعدالة في توماكو.