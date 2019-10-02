وألقت السلطات القبض على 5 أعضاء من عصابة رومانية تتم إدارتها من بوخاريست لتنفيذ سرقات في بريطانيا، وحكمت على أفرادها بالسجن لفترة تراوحت بين 4 و8 أعوام لكل منهم، وفقا لصحف بريطانية.

وبلغت قيمة السرقات الـ70 التي نفذتها العصابة، قرابة المليون دولار، وذلك بعد أن اكتشفت السلطات مخبأ المسروقات للعصابة.

وأظهر فيديو عملية سرقة التقطتها كاميرات المراقبة لشخصين من أفراد العصابة، وهما يقومان باقتحام أحد المنازل في مدينة برمنغهام، وهو ما قاد إلى ضبط العصابة لاحقا.

وقالت الشرطة إن 400 اقتحاما في بريطانيا يتم التحقيق في ارتباطه بعناصر قادمة من رومانيا، في مهمات خاصة ومحددة لإتمام عمليات السطو.

وقال مسؤول في الشرطة: "كان هدفهم دائما سرقة المجوهرات والنقود ذات القيمة العالية، وكانت وجهة المجوهرات المسروقة هي رومانيا".

وأضاف: "لقد كانت عملية جيدة التنظيم، وتظهر الدلائل أن العقول التوجيهية لهذه العمليات في الخارج".