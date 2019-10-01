وبعد 6 ساعات من الصيد، رأى ريغوبيرتو ميشيل فلوريس، الصياد صاحب الـ29 عاما، شيئا ما يتحرك في مياه ساحل خليج لاباز في كاليفورنيا، قرب الحدود مع المكسيك.

وفي البداية اعتقد الصياد وشقيقه جورج واثنان من المرافقين أنه مجرد شخص يسبح، لكن مع تحريك زورقهم بالقرب منه رأيا الجرو المنهك يائسا يحاول إبقاء رأسه فوق الماء.

وفي مقطع تم التقاطه من مهمة الإنقاذ الخاصة، قام الأربعة بتوجيه قاربهم نحو الكلب، وأخذوا يطلقون أصواتا لحذب الحيوان الصغير ناحيتهم، وبعد وقت قصير نجح فلوريس في الوصول إلى الكلب والتقاطه.

وسارع الشاب بإعطاء ماء الشرب للكلب، ثم نقل إلى عيادة بيطرية بعد أن أصابه الإعياء وابتلع الكثير من مياه البحر المالحة.

وكشفت تقارير صحفية أميركية أن الكلب تعافى تماما بفضل العمل البطولي للصياد ورفاقه.

وقال فلوريس: "أنا سعيد لأننا استطعنا إنقاذ هذا الجرو من موت مؤكد، وآمل أن يستمر الناس في التصرف الضمير واحترام جميع الكائنات الحية".

وتابع: "شاركنا جميعا (في عملية الإنقاذ). لقد كان للحظة تأثير إيجابي علىي كثيرا. أريد أن أقول إن المجموعة تحترم حياة جميع الحيوانات".