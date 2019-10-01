وقال الرجل الذي سقط في الينبوع كيد إدموند سيمرز، للسلطات، إنه كان يتمشى على ممشى في المنتزه دون مصباح، قبل أن يتعثر ويسقط في المياه الساخنة، حسبما أشارت شبكة "سي إن إن".

ويحذر المنتزه على موقعه على الإنترنت، من أن الزوار يجب أن يسيروا دائما على الممرات، لأن "الأرض في المناطق الحرارية المائية هشة ورقيقة، وهناك مياه متدفقة تحت السطح".

وتمكن سيمرز من العودة للفندق الذي يقيم فيه داخل المنتزه، ليتواصل مع السلطات لنجدته.

وأشار لرجال الأمن في المنتزه، إلى أنه من المحتمل أن يكون سيمرز كان يتناول المشوبات الكحولية، قبل سقوطه.

وينفث الينبوع المياه الساخنة مرة كل 50 إلى 120 دقيقة، وتصل حرارة المياه لمئة درجة مئوية.

وتم نقل سيمرز بالطائرة إلى مركز إصابات الحرائق المختص في مدينة آيداهو فولز، وكانت حالته "حرجة" الاثنين.