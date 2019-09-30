وأوقفت الشرطة البريطانية السائق بينما كان يقود سيارته على أحد الطرقات في مقاطعة دورست جنوب غربي إنجلترا، إذ ألقى باللائمة على الركاب بسبب تجاوزه السرعة القانونية.

وقال السائق إنه اضطر إلى القيادة بأسرع ما يمكن بسبب الركاب الذين لم يتوقفوا عن إطلاق الريح خلال الرحلة، مما دفعه إلى السرعة لإيصالهم من مكانهم في أقصر وقت ممكن.

وأوضح السائق للمحققين أنه كان يحاول الوصول إلى وجهته في أسرع وقت ممكن للهروب من الرائحة الكريهة، التي ملأت السيارة، لكن الشرطة لم تقبل هذا العذر، وإن رسم ابتسامات على وجوه المحققين.

وكان هذا السبب واحدا من سلسلة أعذار غريبة ساقها السائق من أجل تبرير القيادة بسرعة جنونية، كادت أن تودي بحياته وحياة الركاب، لولا يقظة رجال الشرطة.

وقال أحد المحققين: "لم نتمالك أنفسنا من الضحك. كان السائق يعتقد أنه إذا أسرع، فإنه ذلك سيساعده على التخلص من الرائحة الكريهة بشكل أسرع"، بحسب الصحيفة.

وأضاف: "كان من الأفضل له وللراكبين تشغيل مكيف الهواء أو فتح إحدى نوافذ السيارة. هذا كان كافيا لتخليصه من الرائحة الكريهة بدل من زيادة السرعة".