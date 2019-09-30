وذكر الموقع أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد مقتولا في أحد أحياء ولاية وادي سوف.

وأضافت "تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مرور".

يذكر أن الفنان يعد أحد نجوم برنامجي "فنان العرب"، و"ألحان وشباب" في موسمه الثالث.