وأشار الكردي، إلى أن حالات التسمم، التي وصلت مركز السموم حتى الآن جاءت من محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة، محذرا من تناول الفسيخ خلال هذه الفترة، لاسيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة، بحسب قوله.

كان مركز السموم بالإسكندرية، قد أصدر بيانا عاجلا بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله، واصفا الوضع بالكارثي.

وأوضح الكردي أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

من جانبه، وصف عميد طب الإسكندرية، أحمد عثمان، أعداد حالات التسمم خلال 24 ساعة بأنها سابقة خطيرة وكارثية، تؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، لافتا إلى أنه يوجد 7 أطفال أقل من 6 سنوات من بين الحالات.

وأوضح عثمان، أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين، منوها أنه جرى إعطاء المصل لـ 12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18 حالة، وأن تكلفة المصل الواحد منها يصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف عميد طب الإسكندرية، أن مركز السموم استنفذ مخزون الأمصال بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة وجرى التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى.

وأكد عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة للتأكد من الأسماك، ومصدرها.