وأدانت محكمة موسكو دينيس شوبريكوف بتهمة سرقة قطع قيمة. حيث انتزع الرجل اللوحة من على حائط في دار تريتياكوف للمعارض الواقعة في موسكو في وضح النهار وفي ظل إجراءات أمنية.

وخرج شوبريكوف من الصالة حاملا اللوحة الزيتية التي تصور شبه جزيرة القرم، لكنه أوقف في صباح اليوم التالي في قرية خارج موسكو.

واعترف شوبريكوف بإخفاء العمل الفني في موقع بناء حيث عثر عليه وتم استرداده. وفي ذلك الوقت، نفى ارتكابه أي مخالفات.

وتعد هذه الحادثة هي الثانية نوعها تحصل في صالة العرض هذه خلال العام، إذ خرّب رجل في وقت سابق أيضا لوحة رسمها إيليا ريبين تصور القيصر إيفان الرهيب بعدما قتل ابنه.