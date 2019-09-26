وأقرّت هيئة المحلفين بإدانة المهندسة برندا باراتيني (28 عاما) بالإجماع، تماشيا مع طلب الادعاء في مدينة قرطبة وسط البلاد، إثر قيام المرأة بقطع عضو صديقها الذكري واسطة مقصّ مقراض.

وقالت الشابة باكية قبل تلاوة الحكم: "أنا فعلا آسفة لما اقترفته ولم يكن في نيّتي قتل أحد. وأرغب فعلا في أن يتم إحقاق الحقّ. وكل ما أريده هو أن أكمل حياتي التي أفسدتها، بشكل طبيعي".

وخضع الرجل، وهو متزوّج واسمه سيرجو ف، لجراحات ترميمية عدة بعد الحادثة،

وكانت باراتيني قد أقرّت خلال المحاكمة بأنها أرادت الانتقام من شريكها لكن ليس قتله، لأنه أساء معاملتها وتشارك مع أصدقائه تسجيلات حميمية لها. وقالت: "مسّ بخصوصيتي وحياتي ومسيرتي".

وأعلن محاميها إيفان سيروني أنه يعتزم الطعن في القرار، مشيرا إلى أنه لم يشهد يوما "في تاريخ القضاء الأرجنتيني إقرار محاولة قتل في ظروف مشدّدة للعقوبة بسبت جرح في العضو الذكري".