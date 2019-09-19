وأهدى رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي ريني، الرئيس الفرنسي قميص نجم كرة القدم الفنلندي تيمو بوكي، الذي أصبح حديث كرة القدم الإنجليزية مؤخرا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة ماكرون بجانب ريني، وهو يحمل قميص بوكي مع منتخب فنلندا، بالرقم 10.

وجاءت الهدية "غير المتوقعة"، خلال زيارة ريني للإليزيه في باريس، الخميس، ضمن مباحثات حول الشؤون الأوروبية.

وشغل بوكي وسائل الإعلام الإنجليزية هذا الموسم، بعد تألقه اللافت في موسمه الأول بالبريميرليغ، مع ناديه نوريتش سيتي، الصاعد حديثا لدوري الأضواء.

ويحتل بوكي المركز الثاني على سلم ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 6 أهداف، وبفارق هدف واحد عن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي.

وحصل بوكي على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري، متفوقا على نجوم الدوري الكبار، محمد صلاح وساديو ماني وسيرجيو أغويرو ورحيم ستيرلنغ.

كما استمر تألق بوكي مع منتخب بلاده فنلندا، حيث سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات دولية، وهو يقود حلم بلاده بالتأهل لنهائيات كأس أمم أوروبا للمرة الأولى بتاريخهم.