وتأهل الفريق الصربي لدور المجموعات في مسابقة كرة القدم الأوروبية للموسم الثاني على التوالي بعد تعادله 1-1 مع بطل سويسرا يونغ بويز.

وبعد المباراة، انضم مشجعو "رد ستار" واللاعبون إلى موكب النصر في شوارع العاصمة الصربية من خلال ركوب ناقلة جنود مدرعة كبيرة، ولم يتضح من الذي قدم هذه المركبة.

دبابة أمام الملعب

وخلال الاحتفالات، وضع مشجعو "رد ستار بلغراد" الصربي دبابة عسكرية خارج ملعب الفريق، وذلك قبل المباراة، ما أثار حالة من الجدل والغضب في أوساط كرة القدم الأوروبية.

ووضعت دبابة "تي 55" التي تم تجديدها بعد شرائها من مستودع للجيش، خارج الملعب، كوسيلة "جذب" وفقا للنادي الصربي، الذي تعادل ذهابا خارج ملعبه 2-2 مع يونغ بويز.

لكن الخطوة لم تلق استحسان كل المشجعين، وقوبلت بإدانة صارمة من الجارة كرواتيا، التي رأت فيها رمزا للهجوم الذي شنته القوات الصربية على مدينة فوكوفار في بداية حرب التسعينات.

وانتقد مقال نشرته صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الرياضية الكرواتية "الاستفزاز المَرَضي من بلغراد"، ورأت الصحيفة أن المشجعين الصرب "يريدون اللعب في دوري الأبطال وهم يحتفلون بأحد أسوأ الجرائم".

كما اتهم موقع "إيندكس إتش آر" الإخباري، ريد ستار بعرض "دبابة فوكوفار أمام ملعبه"، رغم أن النادي ومشجعيه لم يلمحوا بأي شكل من أشكال إلى ما تحدث عنه الموقع أو الصحيفة الكرواتية.

وفي موقعهم الرسمي، قال المشجعون إن الدبابة تهدف إلى تمثيل "آلة" النادي، وكنية مشجعيه المعروفين باسم الجيش الشمالي.