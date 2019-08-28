وبعد فحص بعض من أحدث تقنيات الطيران الروسية، توقف الرئيسان أمام محل لبيع الآيس كريم.

وذكرت البائعة الروسية على عربة المثلجات أن سعر فاتورة أردوغان وبوتن بلغت 210 روبل (3.20 دولارا)، لتبدأ محادثة ظريفة بين الرئيسين.

وسأل الرئيس التركي نظيره الروسي: هل ستدفع حسابي أيضا؟، ليرد بوتن: "أجل، بالطبع فأنت ضيفنا بنهاية المطاف".

وأعطى بوتن ورقة بقيمة 5 آلاف روبل للسيدة طالبا منها إعطاء الباقي لوزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتروف، الذي كان بجانبهما، وقال: "لدعم تطوير الطيران"، فبدأ الجميع بالضحك.

والمعرض الروسي مستمر بين الفترة من 27 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ويعرض الأحدث في مجال تكنولوجيا الفضاء والدفاع من الشركات التي تمثل أكثر من 800 منظمة دولية.