وقد واجهت شركة التعدين الكندية "ألاموس غولد إنك"، التي اشترت الموقع قرب بلدة كيرازلي في مقاطعة شنق قلعة، مقاومة قوية من الناشطين على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأطلق دعاة حماية البيئة حملة لوقف بناء المنجم بسبب مزاعم تفيد بأن بناءه يتطلب قطع عشرات الآلاف من الأشجار.

لكن السلطات نفت تلك المزاعم وقالت إن حوالى 13 ألف شجرة فقط قطعت وسيعاد زرعها لاحقاً.

ويجادل البيئيون بأن النشاطات المتعلقة بالتعدين في المنطقة قد تلحق أضراراً كبيرة بالبيئة.

وبعد انتهاء الحفلة، سار المعارضون إلى موقع التعدين احتجاجاً على إنشائه.