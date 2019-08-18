وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن عاموس دوف سيلفر، وهو أميركي من أصل إسرائيلي، وصل إلى المحكمة في ريشون لتسيون قرب تل أبيب، الأحد، بعد وصوله من أوكرانيا.

وقالت الشرطة في بيان سابق، إن سيلفر أوقف في أوكرانيا في مارس، بتهمة استخدام منصته الإلكترونية "تلغراس" لبيع مخدر الحشيش، وقد بلغت قيمة مبيعاته "مئات ملايين الشواكل" أي عشرات ملايين الدولارات.

وشبكة "تلغراس" يمكن الوصول إليها عبر تطبيق "تلغرام" للرسائل المشفرة، وتم تأسيسها في 2017، وأطلقت في البداية في إسرائيل قبل أن تتوسع دوليا لاحقا.

وتتيح هذه الشبكة للراغبين بشراء الحشيش عبر الإنترنت الدخول، ببضع نقرات على هواتفهم الذكية، إلى عالم كامل من البائعين الذين ينشرون صورا لمنتجاتهم.

وبعدما يستقر المشتري على المنتج الذي نال إعجابه، يمكن له أن يرسل رسالة إلى البائع، تمحى بعد ذلك من تلقاء ذاتها، للاتفاق على مكان وزمان شراء المخدر بأقل خطر ممكن.