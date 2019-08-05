وأوردت الشرطة، أن بلاغا أفاد بأن الطفل أُلقي من منصة الطابق العاشر المخصصة للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة بعد ظهر الأحد وعُثر عليه على سطح بالطابق الخامس.

وقامت طائرة مروحية بنقل الطفل إلى مستشفى على وجه السرعة. وسمع شهود أمه تصرخ "أين ولدي، أين ولدي؟".

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شابا عمره 17 عاما للاشتباه في شروعه في قتل الطفل. وظل المراهق بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل.

وقالت الشرطة "لا يوجد ما يشير إلى أنه معروف لدى الضحية"، وفق ما نقلت رويترز.

وبحسب رابطة مقاصد جذب الزوار الرائدة، كان معرض تيت مودرن،الواقع بمحطة سابقة لتوليد الطاقة بجانب نهر التيمز، المقصد الأكثر استقبالا للزائرين في بريطانيا في عام 2018 إذ زاره نحو ستة ملايين شخص.