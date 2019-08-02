وقال موقع مجلة "ساينس" إن باحثين أجروا اختبارا لتقنية جديدة تساعد على معرفة الأفلام التي ستحصد مشاهدات جيدة والإنتاجات التي لن تنال رضا الجمهور قبل إنتاجها، الأمر الذي سيكون في صالح شركات الإنتاج والمنتجين.

وتعتمد التقنية على تحليل ملخصات الأفلام من خلال تجميع المعلومات والجمل الموجودة في السيناريو، لتحكم تقنية الذكاء الاصطناعي على الفيلم من حيث أنه سيكون قريبا من قلوب ومشاعر المشاهدين أم لا.

ووفق باحثين فإن الأفلام الناجحة هي التي تشهد تغيرات كثيرة ومتكررة في المشاعر، الأمر الذي يثير المشاهد، مشيرين إلى أن بداية أو خاتمة فيلم ما بمشهد سعيد لا يعني بالضرورة أن ذلك الإنتاج سيكون ناجحا.

وأوضحت المجلة العلمية أن الاختبارات متواصلة من أجل التوصل إلى نتائج أكثر دقة لمعرفة مدى نجاعة الذكاء الاصطناعي في القيام بهذه المهمة، مضيفة "التقنية ستمكن كذلك في المستقبل من توقع الإيرادات التي سيحققها الفيلم في شباك التذاكر".