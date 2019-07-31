وبحسب ما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية، فإن المرأة كانت رفقة شريكها، في الطريق إلى المستشفى، لكن المخاض جرى بصورة فائقة.

واستلقت المرأة على ظهرها على المقعد الخلفي، فقام شريكها بمساعتدتها وبدا الصغير عاريا في الفيديو المسجل بالكاميرا المثبتة في العربة.

وطلب السائق من الراكبين أن ينتبها إلى نظافة المقعد الخلفي، ودعاهما إلى الحرص عليها قدر الإمكان، وحين وصلا إلى المستشفى طلب منهما أن يدفعا ثمنا إضافيا حتى يتمكن من تنظيف العربة.

وأورد المصدر أن هذا الفيديو جرى تصويره في الثالث عشر من يوليو الجاري، لكن لم تعرف تفاصيل أوفى حول المرأة وما الذي جعلها تستقل سيارة أجرة عوض الاتصال بالإسعاف.

وأخبر السائق الراكبين بأنه قام بتسجيل ما حصل، مبديا استغرابه من إتمام الولادة بشكل طبيعي داخل السيارة.

لكن السائق حافظ على هدوئه، وكان يسعى باستمرار إلى طمأنة الشريكين وهو يخبرهما بأنه يواصل القيادة صوب المستشفى.