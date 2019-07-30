وبحسب وكالة أسوشيتد برس، سيدور الكتاب القادم للروائية ألفاريز، التي تحقق إصداراتها مبيعات بالملايين، حول الهوية والهجرة، التي شعرت الكاتبة بضرورة الكتابة عنهما.

وتتحدث الرواية حول أستاذة للأدب تثير وفاة زوجها وحزنها عليه ولقاؤها مع مهاجر بدون وثائق تساؤلات بداخلها بشأن هويتها وخلفيتها كمهاجرة.

وتقول ألفاريز إنها كانت ترغب في استكشاف ما يحدث لشخص يقدر قيمة الحياة الذهنية عندما اكتشفت "أن العالم يطالبها بأكثر من مجرد كلمات".

ومن أشهر روايات ألفاريز التي حققت افضل المبيعات "هاو ذي غارسيا غيرلز لوست ذير اكسنتس" ( كيف فقدت فتيات غارسيا لكنتهن) و "ان ذي تايم أوف ذي باترفلايز" ( في زمن الفراشات).

كما نشرت ألفاريز اشعارا ومقالات وكتب أطفال. وفي 2013 حصلت على القلادة الوطنية للآداب.