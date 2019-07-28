ووفقا لعدة محطات إخبارية محلية فإن المغني الذي كان يحيي حفل الزفاف كان من بين القتلى خلال الشجار الذي وقع بعد منتصف ليل السبت والذي أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص، حسبما نقلت "رويترز".

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن أصوات أعيرة نارية سمعت في الموقع بعد انتشار الخبر في المنطقة حيث كثفت قوات الجيش والأمن من وجودها، تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث.