وللمرة الثانية في غضون شهر، جلب مرتفع جوي هواء لافحا من الصحراء الكبرى، لتسجل درجات الحرارة معدلات قياسية في بلجيكا وهولندا، وتهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمثل، في ظل موجة حر مستعرة تستمر حتى الجمعة.

وفي إسبانيا، أوشكت السلطات على السيطرة على حريق غابات في إقليم سرقسطة شمال البلاد، لكن خطر اندلاع حرائق أخرى لا يزال قائما، خاصة في المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية، وفق ما نقلت "رويترز".

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من اندلاع حرائق في جزيرة سردينيا، الواقعة في البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة.

كما وضعت 13 مدينة ضمن أعلى تحذير من أحوال الطقس، وحذرت من مشكلات صحية محتملة قد يتعرض لها جميع السكان وليس فقط المرضى أو كبار السن.

وفي البرتغال أخمد نحو ألف رجل إطفاء الثلاثاء أكبر حريق هذا العام، والذي اندلع مطلع الأسبوع، لكن البلاد لا تزال في حالة تأهب قصوى.

وإلى الشمال، قال ديفيد ديناو، رئيس قسم التنبؤات الجوية في المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، إن درجة الحرارة سجلت 38.9 درجة، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 36.6 درجة، في يونيو 1947 في السجلات التي يرجع تاريخها إلى عام 1833.