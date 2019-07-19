وتكاتفت وزارتا الخارجية الألمانية والإيطالية، الجمعة، للكشف عن لوحة "مزهرية الزهور"، وهي عمل شهير للفنان الهولندي الذي اشتهر بلوحاته ذات التفاصيل المبهرة للزهور.

وتم الكشف عن اللوحة في بالاتزو بيتي، وهو قصر من عصر النهضة وجزء من معارض "أوفيتسي"، وفق ما ذكرت الـ"أسوشييتد برس".

وقال المدير الألماني لأوفيتسي، إيكه شميت، إنه حث بلاده على إعادة اللوحة، ونشر في وقت ما صورا لها تحت عنوان "مطلوب" لإبراز أهمية مطلبه.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو بـ"الشجاعة الأخلاقية والمتحضرة للمدير الألماني للمتحف، في السعي لاستعادة اللوحة".