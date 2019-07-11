وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "برونادوز" الخيرية، فإن المستهلكين البريطانيين سيشترون ملابس من بينها نحو 10 ملايين رداء خاص بحفلات الزفاف، إضافة إلى ملابس أخرى مخصصة للعطلة، للارتداء "مرة واحدة".

وبينما تكلف المجموعة الأولى 800 مليون جنيه استرليني (أكثر من مليار دولار)، تبلغ تكلفة المجموعة الثانية نحو 877 مليون دولار.

وسيقبل البريطانيون أيضا على شراء ملابس خاصة بحفلات الشواء والمهرجانات وحفلات الرقص.

وأرجع الاستطلاع هذا التبذير إلى شعور واحد من كل أربعة بريطانيين بالحرج من ارتداء الملابس ذاتها أكثر من مرة في المناسبات الخاصة.

وقالت المؤسسة الخيرية إن هذا السلوك بحاجة إلى تغيير، متحدثة عن التداعيات المالية والبيئية لذلك، ومحذرة أن المستوى "الخطير" من رمي الملابس التي ينتهي بها المطاف في النفايات، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".