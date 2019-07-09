وجاء في تغريدة على حساب المغني المثبت عبر "تويتر"، "نأسف لإبلاغكم أن حفلة ستينغ في مهرجان غان للجاز هذا المساء (الاثنين) ألغيت بأمر من الأطباء.

ولم توضح التغريدة السبب المحدد وراء الإلغاء.

وأضافت التغريدة أن معلومات بشأن تعويض ثمن البطاقات "ستصدر قريبا".

ومن المقرر أن يحيي ستينغ مؤسس فرقة "ذي بوليس"، الكثير من الحفلات طوال موسم الصيف.