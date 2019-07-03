وقال نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار، لصحيفة (لو باريزيان)، إن الوضع في باريس ليس سيئا كما هو الحال في مدينة البندقية أو برشلونة اللتين تجتذبان أعدادا هائلة من السياح، ولكن الباريسيين يشعرون بالقلق منتدفق الحافلات السياحية.

ونقلت رويترز عن جريجوار قوله "لم نعد نريد الفوضى الكاملة للحافلات السياحية في باريس... لا أهلا ولا سهلا بالحافلات في قلب المدينة بعد الآن".

وتعج باريس بالعشرات من الحافلات ذات الطابقين التي تنقل السياح بين المعالم الرئيسية، بالإضافة إلى حافلات السياحة الدولية التي تجلب مسافرين في رحلات منخفضة التكلفة من جميع أنحاء أوروبا.

وقال جريجوار إن المدينة تنتظر قانونا جديدا للحد من حركة الحافلات وستخصص ساحات انتظار خارج المدينة حتى لا تدخل الحافلاتإلى وسط المدينة.