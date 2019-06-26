وقال مسؤولو حدود أميركيون إنهم ضبطوا الأغطية خلال عمليات لإنفاذ القانون عند جسر المياه الزرقاء الذي يربط بين ميتشيغان ومقاطعة أونتاريو الكندية.

وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، الأربعاء، أن رجالها ضبطوا مجموعة من خمس جرار تحتوي على قطع أثرية عثر عليها على متن شاحنة بريد كندية.

وكان قد تم اختيار الشاحنة لفحصها في محطة قريبة بماريسفيل بميتشيغان.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤولين قولهم إنهم عملوا مع هيئة الآثار التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وحددوا أن القطع الأثرية تعود إلى الأسرة البطلمية في الفترة من 305-30 قبل الميلاد.

وتقول السلطات إنها تعتزم إعادة القطع الأثرية في المستقبل القريب، وتعمل على تحديد المسؤول جنائيا.