ولفرط سعادة العجوز جوسي بيرد، لم تتأخر عناصر الشرطة عن تلبية هذه الأمنية، حيث حضرت إلى منزلها وأوثقت يديها واقتادتها لمركز شرطة محلي.

وقالت حفيدتها بام سميث في تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".

وذكرت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم وأنها "ودت لو ذاقت طعم ارتكاب الفواحش".

وأضافت الحفيدة لصحيفة "مانشستر إيفيننغ نيوز" أن تلك الرغبة تولدت لدى جدتها نتيجة شغفها بالمسلسلات البوليسية وأن التجربة أبهجتها بقوة، وفق ما نقلت "رويترز".

وحسبما ذكرت سميث فإن ضابطين ألقيا القبض على الجدة بينما كانا خارج نوبة عملهما واتهماها بالسطو على متجر ثم أوثقا يديها واقتاداها لمركز الشرطة المحلي، حيث قدما لها الشاي والكعك بدلا من إيداعها في زنزانة.