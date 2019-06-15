فقد هاجم أحد الزبائن كيمبرلي فريند، العاملة في "ماكدونالدز"، من خلال رشها بطفاية حريق، عقب شجار معها على سعر شطيرة "تشيز برغر"، وذلك في مدينة ملبورن.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن الهجوم على الموظفة جاء بعد أن ارتفع صوت مجموعة من الرجال كانوا داخل سيارة على المرأة، خلال نقاشهم معها بشأن سعر الشطيرة.

وبعد نحو 10 دقائق من انصرافهم، عادوا مجددا، وتناول السائق طفاية الحريق ورشها في وجه العاملة بينما كانت الأخيرة تستند بكلتا يديها على حافة شباك البيع في أحد منافذ البيع.

والتقطت كاميرات المراقبة في المكان تفاصيل ما جرى للعاملة البالغة من العمر 21 عاما، السبت، وبدت مغطاة بسحابة بيضاء من المواد الكيميائية.

ونقلت كيمبرلي إلى المستشفى، بعد أن شعرت للحظات أنها تكاد لا ترى شيئا، إلى حين تمكنت من استرداد بصرها بعد إزالة المواد الكيمائية الجافة التي علقت في وجهها.

وقال ستيف فريند والد كيمبرلي، إن المهاجمين استخدموا طفاية حريق منزلية صغيرة تحتوي على مواد كيميائية جافة، ومن شأن هذه المواد أن تشكل خطورة على حياة الإنسان.

وقالت كيمبرلي إن الرجال بدأوا أولا بمساومتها بشأن سعر الشطيرة، ومن ثم أخذوا في والتحرش بها لفظيا، قبل أن تصرفهم، ليعودوا لاحقا ويعتدوا عليها بطفاية الحريق.

ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث، وتحاول تحديد مكان المتورطين عن هذا الهجوم.