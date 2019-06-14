وذكر بيان نشره الحساب الرسمي لهيئة الترفيه على تويتر أنه بحسب المعلومات التي تبينت للهيئة، فإن القضية تعود لفعالية مقامة تحت اسم (بروجيكت إكس) لكنها "خالفت الإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها."

وأضاف "لم يتم ترخيصها (الفعالية)، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة".

وأكدت الهيئة العامة للترفيه، في بيانها، "حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات، بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات".

وتعهدت الهيئة بإحالة المخالفين "إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".