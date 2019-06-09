وأفادت وسائل إعلام إسبانية محلية أن الأرجوحة بدت وكأنها انهارت، لكن طبيعة الحادث لم تكن واضحة.

وذكرت أجهزة الطوارئ في إشبيلية، إن 9 من المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى.

وقالت بلدية لا رينكونادا، في بيان، إن الأرجوحة مرت بعمليات تفتيش للسلامة، مضيفة أن السلطات المحلية تحقق في السبب المحتمل وراء الخلل.

وكشف موقع "إيه بي سي" الإسباني، أن طفلا لا يتجاوز عمره 13 عاما كان من بين المصابين، مشيرة إلى أن حالته خطيرة، إذ تلقى إصابة قوية في الرأس.

وتابع: "يرجح أن يكون القرص الذي يُعتمد عليه في عملية الدوران قد انهار".