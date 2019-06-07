ويظهر الفيديو دوامتي الإعصار وهما يتحركان بموازاة بعضهم البعض.

ويطلق على هذا النوع من الأعاصير "الشاهقة المائية"، وهو عمود يختلط فيه الماء بالهواء، وعادة ما يتكون فوق بحيرة أو محيط.

وأفاد منقذون، بأنه تم رصد الإعصارين أو وظاهرة "الشاهقة المائية " بالقرب من شاطئ البحر الذي يرتاده مصطافون، مساء الخميس.

وأشاروا إلى أن الظاهرة لم تشكل خطرا على المصطافين.

واسترعى الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، اهتمام رواد شبكات التواصل، وحصد عشرات الآلاف من المشاهدات.

ونقل موقع "thethaiger" التايلاندي إن هذه الظاهرة المناخية تحدث خلال موسم الأمطار، عندما تهب رياح قوية تزيد من الرطوبة والعواصف في المنطقة.