وكتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب.

وسيشارك ترامب في الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج زيارته، الذي يستمر 3 أيام وبدأ بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة، الاثنين.

وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة "تيفاني آند كو" من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض، فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأميركية مصنوعة خصيصا له ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأميركي السابق، جيمس دوليتل.