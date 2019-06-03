وأوضح الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.

وفي وقت سابق، أعلنت، الاثنين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ولبنان، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

أما مصر والأردن وسوريا وفلسطين، فأعلنوا أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها تتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمغرب، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.