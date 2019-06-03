وتنافس الأطفال، الذين تراوحت أعمارها بين سبعة أشهر وعام، في طقس حار على مضمار مفروش ببساط طوله خمسة أمتار.

وعند خط النهاية، جذب الآباء الأطفال بأشياء تحدث وميضا مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون، وكذلك الكعك والألعاب.

ولم ينجح عدد من الأطفال في إنهاء المسابقة بعد أن وصلوا إلى مرحلة متقدمة، إذ جلسوا بالقرب من خط النهاية وأخذوا ينظرون حولهم، فيما شتت ضجيج المتفرجين بعض الأطفال فلم يجتازوا خط البداية، وفق ما نقلت رويترز.

وفي حديث عن سبب مشاركتها في السباق، قالت إحدى الأمهات وهي تتحدث عن ابنها: "قوته كانت بحاجة للاختبار.. كنا نتدرب طوال العام وأردنا المشاركة (في السباق) والاستمتاع".

وفاز في السباق الطفل، إيجناس دوفيدايتيسن، الذي سيتم عامه الأول في غضون أسبوعين.