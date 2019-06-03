وأعلن بيان من الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت الكويت أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلن الأردن أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وعقدت المحكمة العليا بالسعودية جلسة مساء الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لعام 1440هجرية.

وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه، فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، لتقرر المحكمة العليا أن الثلاثاء 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، وفقا لما جاء في بيان الديوان الملكي السعودي.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.