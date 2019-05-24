وتحدث في المجلس، الذي أدارته الإعلامية فضيلة السويسي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المقدم محمد خليفة الحمودي، ومدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، الرائد دانة حميد المرزوقي.

وتحدث في المجلس أيضا راعي كاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبوظبي، القس بيشوي فخري، وكبير الوعاظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ماريا الهطالي.

كما شارك في المجلس الإعلامي محمد بالعلا الحارثي الكاتب والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، وبحضور محمود توفيق من مشيخة الأزهر الشريف أحد ضيوف رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وعدد من ضباط وزارة الداخلية وكوكبة من الإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من مسؤولي قناة "سكاي نيوز عربية".