وارتدى بيلي نونجيسر، وهو سياسي جمهوري من ولاية لويزيانا، جوارب تحمل صور ترامب، ويخرج منها خيطان ذات لون أصفر تشبه الشعر المميز للرئيس الأميركي.

واستقبل نونجيسر الرئيس ترامب، الثلاثاء، على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز، حيث ألقى ترامب خطابا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي.

إلا أن خطاب ترامب في الولاية لم يحظ بتلك الأهمية التي أثارها فعل السياسي الجمهوري، الذي التقط له الكاميرات صورة وهو يرفع سرواله ليري الرئيس جوربه.

وما كان من ترامب إلا أن صافح الرجل وهو يبتسم ويشير بسبابة يده اليسرى على الجورب، وتداول كثيرون الصورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.