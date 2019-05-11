والتقى بوتن بأول مدرّسة له عندما كان طفلا، وهي امرأة اسمها فيرا غوريفيتش (86 عاما)، والتي درست بوتن اللغة الألمانية قبل عشرات السنين.

ورحب بوتن بمدرسته السابقة بحرارة داخل القصر الرئاسي في موسكو، قبل أن يقبل يديها ورأسها، ودار بينهما حوار قصير، ثم ودعها.

وكانت غوريفيتش قد أكدت أنها تتذكر بوتن جيدا، وأنه كان شعلة من النشاط والشغب أيام الدراسة، وذلك خلال مقابلة أجرتها العام الماضي.

وقالت: "كان يفوت الحصص، ويفتح جميع الأبواب، ثم يصرخ أنه أنا.. لقد كان متعبا جدا، بالطبع كان مليئا بالطاقة".

وحضر بوتن مراسم الحفل العسكري بيوم النصر، الذي تحتفل فيه روسيا بانتصارها على ألمانيا النازية، خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945.