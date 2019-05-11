وقالت صحيفة "غارديان" إن الرئيس الروسي سجل على الأقل 8 أهداف، خلال مباراة استعراضية لهوكي الجليد مع لاعبين دوليين سابقين للمنتخب الوطني في مدينة سوتشي الروسية.

ولكن تألق بوتن لم يحميه من التعرض لموقف محرج ومضحك في النهاية، عندما سقط على وجهه خلال "طواف الانتصار" حول الحلبة لتحية الجماهير.



وتعثر بوتن عندما وصل إلى منطقة مغطاة بسجادة حمراء على الجليد، ليقع على وجهه، ولكنه تدارك الموقف بسرعة وهم بالتزلج من جديد.

وقالت الصحيفة إن بوتن لم يواجه "مقاومة كبيرة" من المدافعين خلال المباراة، وعاونه زملاؤه في الفريق، المحترفون السابقون، بصناعة العديد من الفرص له خلال اللقاء.



وعادة يخوض الرئيس الروسي مباريات هوكي الجليد التي يبرع فيها، من حين إلى آخر، ويلعب بجواره مسؤولون ووزراء ورجال أعمال مشهورون، وتبث المباريات عادة على التلفزيون الروسي.