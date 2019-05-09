وتُنظم مهرجانات بيبلوس الدولية في مدينة جبيل الساحلية اللبنانية قرب المدينة القديمة ذات المعبد الفينيقي والمسرح الروماني والقلعة الصليبية والسوق القديمة. ويفتتح بيبلوس مهرجاناته في 12 يوليو بحفل للمغني الفرنسي مارك لافوان الذي ما زال يحافظ منذ الثمانينيات على الطابع الرومانسي لأغنياته.

وتعود موسيقى الروك من جديد مع الفرقة الهولندية "ويزين تمبتيشان" وهي فرقة روك تأسست عام 1996 من قبل عازف الغيتار روبيرت فيسترهولت والمغنية شارون دين آدل.

ويستضيف المهرجان فرقة (مشروع ليلى) الغنائية للسنة الثالثة على التوالي. والحفل هذا العام سيكون مختلطا بين مشروع ليلى وفنانين عالميين آخرين يعزفون موسيقى الروك يشاركونهم الغناء.

وسيكون الختام مع عازف التشيلو الياباني يويوما والذي سيعزف منفردا على المسرح لمدة ساعتين وأربعين دقيقة.