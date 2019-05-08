ودان المجلس الذي يترأسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الثلاثاء، الاعتداء الذي تعرض له مقر موقع "صدى البلد".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ) أن المجلس شدد على أنه "لا يجوز الاعتداء على الصحفيين مهما كانت المبررات".

وأكد المجلس أنه "يتابع الموقف"، متعهدا بـ"اتخاذ إجراءات رادعة لعدم تكرار الأمر في ضوء نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة".

وكان موقع "مصراوي" الإلكتروني ذكر أن السبكي ونجله كريم وبرفتهما عدد من الحراس الشخصيين، اقتحموا صالة تحرير الموقع، واعتدوا بالسب والضرب على رئيس التحرير وعدد من الصحفيين، الذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم.

وأشار "مصراوي" إلى أن الصحفيين حرروا محاضر ضد السبكي، الذي يمتلك واحدة من أكبر شركات الإنتاج الفني شهيرة في مصر.