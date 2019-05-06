ولد هاني شكر الله في العام 1950 وانتمى منذ شبابه إلى اليسار.

شارك هاني شكر الله في الحركة الطلابية المصرية التي طالبت في مطلع سبعينات القرن الماضي بمحاربة إسرائيل لتحرير الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وذلك قبل اندلاع الحرب عام 1973.

وعمل شكر الله في الصحافة إلى أن ترأس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي عام 1991 وظل في هذا الموقع حتى العام 2005.

وكان حتى وفاته عضوا في مجلس تحرير صحيفة الشروق المستقلة التي شارك في تأسيسها عام 2009.

وفي العام 2010 أسس هاني شكر الله موقع الأهرام أونلاين الناطق بالإنجليزية وترأس تحريره حتى العام 2013.

وكانت آخر تجاربه تأسيس موقع "بالأحمر" اليساري الذي كان يعرض وجهات نظر اليسار في القضايا المطروحة على الساحة السياسية.