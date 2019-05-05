وفي التفاصيل التي أوردتها، صحيفة "إنديا تودي"، فقد هبت رياح قوية، مصاحبة للإعصار على ولاية أوديشا شمال شرقي الهند، الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن الرافعة التي تساعد على إتمام أعمال بناء ناطحة سحاب تتكون من 20 طابقا، في عاصمة الولاية، بوبنسوار ، تهاوت في ثوان، رغم أنها مثبتة بأوزان ضخمة.

وتظهر الرافعة، في الفيديو، تتمايل أمام الرياح العاتية، قبل أن يتسارع سقوطها صوب الأرض، لتقع فوق منازل محيطة مخلفة سحبا من الغبار الأبيض.

وبدا الفيديو دليلا على قوة رياح الإعصار "فاني"، إذ بلغت سرعتها نحو 200 كيلوميتر حين بلغت سواحل الهند الجمعة.

وفي حين لم يتضح إذا ما تسبب سقوط الرافعة في وقوع ضحايا، ذكرت تقارير أن حصيلة قتلى الإعصار في الهند بلغت 3 أشخاص، فضلا عن اقتلاع أشجار وأعمدة.

ونشر مغردون لقطات أخرى تظهر قوة الإعصار، مثل إقتلاع أغطية بلاستيكية من فوق منازل، فضلا عن تهاوي أبراج اتصلات.