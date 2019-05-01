وقال مالكها فيرنر فيشديل، إن فرسه الضعيفة المسنة جيني، التي عرفت شهرتها طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد انتشار كبير لعرض إخباري محلي عنها، أصبحت تقوم بنزهتها اليومية التي يبلغ طولها 20 كيلومترا لمدة 14 عاما، مفضلة الهرب من حدود حقلها المنزلي لتتغذى على الغطاء النباتي اللذيذ على ضفاف نهر ماين.

وقال المالك البالغ من العمر 79 عاما: "الجميع يعرفها".

تمشي جيني الهوينا على طول الشوارع المرصوفة بالحصى ومسارات المشاة، وتتجنب الركض والعائلات والمركبات.

الوافدون الجدد المتفاجئون يتصلون أحيانا بالسلطات، لذا فهي تضع لافتة على رقبتها تقول: "اسمي جيني، لم أهرب، أنا في نزهة فحسب."