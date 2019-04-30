وتحدت مجموعة من النساء الموت، وهن ينزلن إلى بئر عميقة في مقاطعة ناشيك في غرب الهند، من أجل الحصول على بعض المياه التي تجمعت في قاعه، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء.

وبدا التحدي بأنه إظهار لشجاعة النساء الهنديات اللائي يتدلين من خلال أحبال إلى مسافة تزيد عن 18 مترا داخل البئر، مستخدمات أيديهن العارية، ومن دون أي معدات للسلامة أو الإنقاذ.

والتقطت المشاهد ناشطة هندية تدعى بهجوان مادي، في 20 أبريل الجاري، وقالت إن المنطقة تعاني من مشكلات مائية حادة على مدار السنوات الثلاث الماضية، مضيفة أن المسؤولين الحكوميين فشلوا في معالجة الأزمة.

وبعد أن تتخطى النساء الدرج المعدني الصغير في أعلى البئر، عليهم التنقل في النتوءات الصخرية من أجل الاقتراب بدرجة كافية إلى المياه، قبل أن يملأن ما يحملهن من عبوات ودلاء.

ومع وجود أجزاء كثيرة من الهند تعاني من الجفاف الشديد، تخاطر النساء في القرى الريفية بحياتهن من أجل جلب المياه لعائلاتهن.

وقالت الناشطة مادي إن "معظم النساء يخاطرن بحياتهن للحصول على الماء. ولحسن الحظ لم يقع أي حادث حتى الآن".

وجفت مصادر المياه فعليا في 25 قرية في مقاطعة ناشيك غربي الهند، حيث تضطر الكثير من النساء إلى النزول إلى الأبيار لجلب المياه.