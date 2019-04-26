وسيعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي إنجيل جنيف الذي يبلغ عمره 400 عام الخميس. بحسب أسوتشيدبرس.

كان الكتاب المقدس من بين أكثر من 300 كتاب نادر وخريطة وأطالس وأكثر من ذلك تم اكتشاف سرقتها من مكتبة كارنيغي العام الماضي.

واتهم أمين مكتبة سابق وتاجر كتب نادر بسرقة كتب تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار.

ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الكتاب المقدس المنشور عام 1615 تتم تتبعه إلى متحف الحجاج الأميركي في ليدن، على بعد حوالي 70 كيلومتراً من أمستردام.

وعمل مدير المتحف مع الشرطة الهولندية لإعادة الكتاب المقدس إلى الولايات المتحدة حيث سيتم إعادته إلى مكتبة كارنيغي.